Претендент на пояс UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка за титул против Майкла Чэндлера.

«Я узнал о получении титульного боя последним. Отдыхал у родителей на ферме, там плохо ловит связь, мой телефон не работал. Только мобильный отца кое-как принимал вызовы, но говорить все равно было нельзя. В один момент я увидел, что на телефоне отца огромное количество пропущенных от моего тренера Диего Лимы. Мы решили узнать, в чем дело, сели в машину и поехали в ближайшее место, где будет ловить связь.

Въехали в зону связи, тут же мне звонит уже мой менеджер Хорхе Патино: «Поздравляю, сынок. Твоя мечта исполнилась«. Я остановил машину и начал плакать. И со мной плакал мой отец. Удивительное чувство. Теперь я должен привезти пояс домой. Это то, что я пообещал моей малой родине и моим родителям. В этом бою мной будут владеть две главных эмоции — смелость и радость. Я уважаю Чэндлера, но мой стиль построен на том, что я постоянно иду вперед. Как и он. Мы оба идем вперед в одно и то же время. Это будет столкновение двух грузовиков. И я не боюсь ударов. Ударьте меня. Если он переведет меня, я возьмусь за то, что люблю большое всего — мое БЖЖ», — сказал Оливейра в интервью MMAfighting.com.

Оливейра сравнил себя и Чэндлера, отметив ограниченный арсенал соперника.

«Все, что у него есть — это тяжелый панч. Я же полноценный боец и на земле, и в стойке. Да, его борьба получше моей, но мое джиу-джитсу сильно меняет дело. Я финишировал всех борцов, которые переводили меня. Уилл Брукс (дважды побеждавший Чэндлера — прим. НВК) приходил из Bellator как угроза, но я перевел его сам и финишировал. Дэвид Теймур — опытный кикбоксер, но я перебил его в стойке, а потом заставил постучать в партере. Уважаю Чэндлера, но это мое время.

Его сильнейший раунд — первый. Он идет в нем ва-банк. Если у тебя нет правильной стратегии и ты просто прешь на Чэндлера, он опрокинет тебя своим панчем. Он очень силен в 1-м раунде. Но я дрался против борцов, побеждал их, я побеждал ударников, я не боюсь ударов, а мое БЖЖ делает разницу. В октагон я выйду смелым и радостным. Смелость и радость — вот что будет со мной в этот день«, — сказал Оливейра.

Поединок Оливеры и Чэндлера за вакантный пояс пройдет 15 мая в Хьюстоне на турнире UFC 262. 31-летний Оливейра идет на 8 победах подряд в легком весе промоушена. 34-летний Чэндлер дебютировал в организации в январе этого года, победив нокаутом Дэна Хукера.