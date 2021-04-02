Захаби считает, что Гану рано проводить бой против Нганну

Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби рассказал о шансах Сирила Гана (8-0) против Франсиса Нганну (16-3).

«Ган прекрасен, очень хорош, я уверен, что рано или поздно он обязательно будет драться за титул, но сейчас Нганну для него — это слишком. Как можно победить Нганну? Это очень сложная задача, невероятно сложная. Я считаю, что против Нганну могут работать низкие проходы в одну ногу ниже колена. Против очень крупных бойцов такие проходы хорошо работают. Нганну стоит в левше, не очень подвижный, тяжелый, ноги широко расставлены — тут нужен низкий проход в одну ногу», — отметил Захаби в подкасте Tristar Gym

«Даже Иманари-ролл будет смотреться против Нганну удачной идеей. Против любого другого тяжа это будет огромный риск, но против такого крупного и тяжелого, как Нганну — это хорошая идея. Я очень часто видел в зале, как огромным бойцам вцеплялись низко в ногу, переводили и финишировали болевым на ногу, ущемлением пятки. Такие крупные ребята часто не работают над БЖЖ дальше каких-то базовых вещей, не джитсят с первоклассными мастерами болевых на ногу, не владеют ловкостью в защите от этого приема. Треугольник против Нганну будет сделать тяжело, потому что он слишком крупный, но вот болевые на ногу — отличная идея», — сказал Захаби.

27 марта Нганну нокаутировал Миочича во 2-м раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Сирил Ган идет на 5 победах подряд в тяжелом весе промоушена. Оба бойца родом из парижского зала MMA Factory. В 2018-м Нганну покинул Париж и на сегодняшний день тренируется в вегасовском зале Xtreme Couture.