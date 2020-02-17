Таджикский боец рассказал, как Хабиб ведет себя в обычной жизни

Таджикский боец Салим Мухидинов в интервью «СЭ» рассказал, как чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ведет себя в тренировочном процессе и повседневной жизни. Они вместе тренируются в США в зале American Kickboxing Academy (AKA).

— Слышал, что ощущения от борьбы с Хабибом — как будто на тебе лежит бетонная плита.

— Да, как будто плиту положили — и все. На самом деле, он дает поработать, почувствовать. Если Хабиб будет бороться в полную силу, то это будет уже не бетонная плита, а целая фура. Так что он помогает нам расти, как бойцам, это здорово.

— Каков Хабиб в общении?

— Хороший, открытый парень. Очень веселый, много шутит. Он не зазвездился. Старается помочь. Каждый раз, когда приезжает, привозит различные подарки.

— Какие?

— Две пары перчаток мне подарил. Футболки каждый раз привозит. Всегда по-разному, духи иногда даже привозил.

— Хавьер Мендес нам сказал, что самый веселый боец в команде Хабиба — сам Хабиб.

— Потому что он английский знает лучше всех. Вообще, все ребята веселые, просто Хабиб уже давно здесь и знает, как правильно шутить на английском. Поэтому американцам и кажется, что он — парень с юмором. На самом деле, такие у нас все.

31-летний Нурмагомедов (28 побед, 0 поражений) 18 апреля проведет бой с 36-летним американцем Тони Фергюсоном (25-3). Сейчас он готовится к поединку в AKA. 26-летний Мухидинов (7-3) также готовится к бою — против Криса Ленцини (5-2) на шоу Bellator 239, которое пройдет 21 февраля. (Илья Андреев)