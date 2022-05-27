Старший брат бойца ММА Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов оценил состояние Александра Емельяненко, заявив, что переживает за здоровье тяжеловеса.

Также Исмаилов считает, что Емельяненко в его текущем состоянии нельзя выпускать на бой с Вячеславом Дациком.

«Хотел бы поделиться с вами впечатлениями от увиденного. Я не увидел в этом человеке, который может противостоять Дацику. Я увидел больного человека, который нуждается в медицинской помощи», — сказал Исмаилов в соцсетях.

«На тех, кто его толкает на этот бой, кто организовывает этот бой, можно возбудить уголовные дела, потому что этот бой несет угрозу его здоровью, — считает Исмаилов. — Если он подойдет к бою в таком же состоянии, то я переживаю за его здоровье. Разве можно под такую машину как Дацик, который физически силен, который может ударить, этого больного человека, ну, Александра... Я вижу в нем больного человека, которого нельзя [выпускать на бой], и это преступление. Те люди, которые организовывают этот бой, должны понимать, что это уголовно наказуемо. Разве спорстмен не должен получить медицинское подтверждение, что он может выступать? Посмотрим, ближе к бою видно будет. Если он будет в таком же состоянии, то я лично против организации такого поединка, потому что только кровожадный человек может желать, чтобы этот бой произошел. Единственный интерес, который может быть вызван у зрителей, — это то, на какой секунде первого раунда Александр будет наглухо вырублен, и сможет ли он оклематься после этого нокаута».

Ранее Емельяненко и Дацик подписали контракт на бой по боксу, который запланирован на сентябрь. Бойцы должны сразиться на одном из турниров Hardcore Boxing.