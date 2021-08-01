Стрикланд победил Холла в главном поединке UFC Vegas 33, Барбарэна уступил Уитту
08:40
Американец Шон Стрикланд победил своего соотечественника Юрайю Холла в главном поединке турнира UFC Vegas 33 в среднем весе.
Стрикланд одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46).
В поединке в полусреднем весе американец Джейсон Уитт выиграл у соотечественника Брайэна Барбарены.
Уитт одержал победу раздельным решением судей (28-28, 29-27, 29-28).
Следующий турнир UFC состоится в ночь с 7 на 8 августа. Главным поединком мероприятия UFC 265 будет поединок Деррика Льюиса и Сирила Гана.
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