Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Стерлинг высказался о проведении боя-реванша с Яном в октябре

08:34
Теги:

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджемейн Стерлинг заявил, что хочет драться в реванше с Петром Яном в Абу-Даби, но с руководством промоушена спорить не собирается.

«30 октября меня устраивает. Я думаю, все знают, что бывает после того, как ты говоришь Дане Уайту «нет». Так что мне кажется, что здесь мало пространства для переговоров. По правде говоря, я не думаю, что они дадут мне возможность вести переговоры по этому поводу. Я не собираюсь снова воевать с Даной. Так что если они этого хотят, то таково их желание», — приводит MMA Junkie слова Стерлинга.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать титульный реванш Ян — Стерлинг в октябре этого года.

В марте 28-летний россиянин уступил 31-летнему американцу на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/07/ufc-267-aljamain-sterling-pissing-match-dana-white-petr-yan-rematch-date

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«В «Коламбусе» дали условия лучше, чем были. Но мне и семье нужна стабильность». Интервью Михаила Григоренко
«Предлагаю сделать 8 июля нерабочим днем». Реакция болельщиков на отставку Черчесова
Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России
Вилков оценил скандальный пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд