Стерлинг высказался о проведении боя-реванша с Яном в октябре
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджемейн Стерлинг заявил, что хочет драться в реванше с Петром Яном в Абу-Даби, но с руководством промоушена спорить не собирается.
«30 октября меня устраивает. Я думаю, все знают, что бывает после того, как ты говоришь Дане Уайту «нет». Так что мне кажется, что здесь мало пространства для переговоров. По правде говоря, я не думаю, что они дадут мне возможность вести переговоры по этому поводу. Я не собираюсь снова воевать с Даной. Так что если они этого хотят, то таково их желание», — приводит MMA Junkie слова Стерлинга.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать титульный реванш Ян — Стерлинг в октябре этого года.
В марте 28-летний россиянин уступил 31-летнему американцу на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.
Дополнительная информация:
https://mmajunkie.usatoday.com/2021/07/ufc-267-aljamain-sterling-pissing-match-dana-white-petr-yan-rematch-date
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю