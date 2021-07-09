Стерлинг высказался о проведении боя-реванша с Яном в октябре

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджемейн Стерлинг заявил, что хочет драться в реванше с Петром Яном в Абу-Даби, но с руководством промоушена спорить не собирается.

«30 октября меня устраивает. Я думаю, все знают, что бывает после того, как ты говоришь Дане Уайту «нет». Так что мне кажется, что здесь мало пространства для переговоров. По правде говоря, я не думаю, что они дадут мне возможность вести переговоры по этому поводу. Я не собираюсь снова воевать с Даной. Так что если они этого хотят, то таково их желание», — приводит MMA Junkie слова Стерлинга.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать титульный реванш Ян — Стерлинг в октябре этого года.

В марте 28-летний россиянин уступил 31-летнему американцу на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.