Реакция Адесаньи на арест Джонса: «Я говорил, что он снова облажается»
Действующий чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья отреагировал на арест бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона американца Джона Джонса.
«Я уверен, что вы все дадите ему еще один шанс. Клянусь, я говорил, что он снова облажается, то, что он не меняется. В свое время и я совершал ошибки, но я на них учился. Я не думаю, что это впервые происходит в его доме, но да... Всем позитива, ребята», — написал Адесанья в Twitter.
Джона Джонса арестовали на прошлой неделе после того, как его ввели в Зал славы UFC на торжественной церемонии в Лас-Вегасе. В гостиничном номере Caesars Palace боец на глазах своих детей избил их мать. Вскоре после задержания Джонс сделал заявление, в котором пообещал никогда в жизни больше не употреблять алкоголь.
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