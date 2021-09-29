Реакция Адесаньи на арест Джонса: «Я говорил, что он снова облажается»

Действующий чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья отреагировал на арест бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона американца Джона Джонса.

«Я уверен, что вы все дадите ему еще один шанс. Клянусь, я говорил, что он снова облажается, то, что он не меняется. В свое время и я совершал ошибки, но я на них учился. Я не думаю, что это впервые происходит в его доме, но да... Всем позитива, ребята», — написал Адесанья в Twitter.

I'm sure y'all will give him «one more chance» lol. I swear I said he's gonna fuck up again, he can't help it. Now here we are. I've made mistakes in my time, I learn from them. I don't think this is the first time this has happened in his house. But yea...posi vibez goiz ?? pic.twitter.com/i6i3N6O3s3 — Israel Adesanya (@stylebender) September 28, 2021

Джона Джонса арестовали на прошлой неделе после того, как его ввели в Зал славы UFC на торжественной церемонии в Лас-Вегасе. В гостиничном номере Caesars Palace боец на глазах своих детей избил их мать. Вскоре после задержания Джонс сделал заявление, в котором пообещал никогда в жизни больше не употреблять алкоголь.