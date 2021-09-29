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Реакция Адесаньи на арест Джонса: «Я говорил, что он снова облажается»

14:20
Джон Джонс. Фото Instagram
Джон Джонс. Фото Instagram
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Действующий чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья отреагировал на арест бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона американца Джона Джонса.

«Я уверен, что вы все дадите ему еще один шанс. Клянусь, я говорил, что он снова облажается, то, что он не меняется. В свое время и я совершал ошибки, но я на них учился. Я не думаю, что это впервые происходит в его доме, но да... Всем позитива, ребята», — написал Адесанья в Twitter.

Джона Джонса арестовали на прошлой неделе после того, как его ввели в Зал славы UFC на торжественной церемонии в Лас-Вегасе. В гостиничном номере Caesars Palace боец на глазах своих детей избил их мать. Вскоре после задержания Джонс сделал заявление, в котором пообещал никогда в жизни больше не употреблять алкоголь.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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