Стерлинг рассказал, как на тренировке его нокаутировал Магомедшарипов

Алджамейн Стерлинг рассказал об одном из немногих случаев за карьеру, когда он получил значительный урон. Это случилось во время спарринга с россиянином Забитом Магомедшариповым. Стерлинг является вторым номером официального рейтинга UFC среди представителей легчайшей весовой категории.

— У меня был один тяжелый нокаут на тренировке, против Забита, — приводит слова Стерлинга MMA Mania. — Это было после того, как я проиграл Ассунсао. Я вообще не знал, черт возьми, это такой. Не осознавал, насколько он большой.

Марк Генри говорил, что он весит всего примерно 77 кг. Я подумал — нормально, во мне около 73,5 кг. Я могу поработать с Забитом, буду легче, но мне все равно.

Я вообще не знал, что это за парень, а он гребаный ниндзя. Он начал бросать свои боковые удары, во втором раунде он пробил с разворота. Я закрыл глаза, пригнул голову и гребаный кик хлестнул меня по шее сзади.

Это попало на видео, выглядит очень скверно. Надеюсь, Марк Генри удалит его из архивов и никому не будет показывать.