UFC Fight Night ESPN 29: Каннонье победил Гастелума и другие результаты турнира
В ночь 22 августа в Лас-Вегасе (Невада, США) прошел UFC Fight Night ESPN 29.
Главный кард:
Средний вес: Джаред Каннонье (США, 14-5) победил Келвина Гастелума (США, 19-8) — единогласным решением судей.
Полусредний вес: Марк Мадсен (Дания, 11-0) победил Клея Гуиду (США, 36-21) — раздельным решением судей.
Тяжелый вес: Паркер Портер (США, 9-6) победил Чейза Шермана (США, 15-8) — единогласным решением судей.
Легчайший вес: Сайдиокуб Кахрамонов (США, 5-1) победил Тревина Джонса (США, 11-6) — гильотиной (3-й раунд, 4:39).
Легкий вес: Винс Пичел (США, 16-3) победил Остин Хаббард (США, 11-5) — единогласным решением судей.
Наилегчайший вес: Алехандре Пантожа (Бразилия, 26-6) победил Брэндона Ройвэла (США, 12-6) — удушение сзади (2-й раунд, 1:46).
Предварительный кард:
Полулегкий вес: Остин Линго (США, 9-1) победил Луиса Салдана (США, 13-7) — единогласным решением судей.
Полулегкий вес: Брайан Келлехер (США, 23-12) победил Доминго Пиларте (США, 8-4) — единогласным решением судей.
Полулегкий вес :Жосиэн Нунес (Бразилия , 9-1) победил Беа Малеки (Швеция, 4-1) — нокаутом (1-й раунда, 4:54).
Полутяжелый вес: Уильям Найт (США, 2-3) победил Фабио Черанта (США, 8-3) — нокаут (1-й раунд, 3:58).
Полусредний вес: Игнасио Бахамондес (США, 12-3) победил Русвельт Робертс (США, 12-4) — нокаут (3-й раунд, 4:55).
Полусредний вес: Рамиз Брахимай (США, 9-3) победил — Сашу Палатникова (Гонконг, 5-3) — удушение сзади (1-й раунд, 2:33).
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