Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг не будет болеть за Петра Яна в поединке с Жозе Алдо. После победы на турнире UFC 250 Стерлинг ждет, кто из них двоих заберет вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, чтобы встретиться с победителем.

— На самом деле мне все равно кто победит. Я ни за кого не болею, — приводит слова Стерлинга MMA Junkie. — Победит Ян? Отлично. Победит Алдо? Все равно. Пусть победит сильнейший. Они оба отличные бойцы, как и я сам. Пусть будет соперником один из них. Не могу предсказать их бой.

У Яна есть трюки в рукаве. У Алдо есть хорошие навыки джиу-джиту, но в последнее время рассчитывает на свой бокс. Может быть он вернется к прежним лоукикам. Посмотрим, что получится.