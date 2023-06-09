Стецуренко: «Когда завяжу со спортом, готов рассмотреть предложение о выступлении в поп-ММА»

Российский кикбоксер Александр Стецуренко рассказал, готов ли он выступить в поп-ММА.

«Если я завяжу со спортом, то готов рассмотреть такое предложение. Мне может понравиться это только в плане большего зарабатывания денег. Кроме того, там нет допинг-контроля и многие что-то употребляют, и это не важно. Для меня на первом месте остается спорт, как для профессионала. Как тренируются бойцы в этих лигах, я не знаю. Не уверен в том, как они выступали раньше, но в голых кулаках такая же техника, как у меня. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Не все, кто показывает высокие результаты в наших видах спорта, смогут также успешно выступать на голых кулаках», — цитирует кикбоксера Metaratings.ru.

Стецуренко является чемпионом мира по версии W5 в разделе К-1, чемпионом России среди профессионалов в разделе фулл-контакт с лоу-киком и в разделе К-1, а также чемпионом Европы по кикбоксингу в разделе К-1.