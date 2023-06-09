Кикбоксеры из стран ШОС разыграют Кубок в Санкт-Петербурге

В четверг, 15 июня, в рамках программы Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет беспрецедентный турнир по кикбоксингу.

Спортсмены — представители стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в сопровождении лучшего ринг-анонсера России Александра Загорского разыграют кубки в двух весовых категориях.

В главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с опытным Хаофенг Таном из Китая. Также пройдет бой с участием легенды российского боевого спорта Александра Стецуренко, оппонентом которого будет белорус Максим Сподаренко.

Начало турнира запланировано на 19:00 по московскому времени. Бои главного карда начнутся в 22:00 мск.