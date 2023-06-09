Минаков призвал не вмешиваться в отношения братьев Емельяненко

Российский боец Виталий Минаков заявил, что не нужно вмешиваться в отношения братьев Федора и Александра Емельяненко.

«Не могу прокомментировать бой Александра, не смотрел. Видел только кусочек этой трагедии большого спортсмена. Александр сам принял решение жить так, как он живет. Что его обсуждать? Правильно ли отреагировал Федор? Думаете, он не помогал младшему брату? Они сами разберутся, не надо лезть в чужую семью со своими советами и провокационными вопросами. Федор все правильно сказал. Может быть, он резко высказался. Вы представьте, сколько подобных вопросов ему задают за последние десять лет? Саша практически десять лет живет в таком формате. Раздражительность Федора понятна. Емельяненко-младший сам выбрал свой путь. Чем ему можно помочь, если он сам не хочет?» — цитирует Минакова Metaratings.ru.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что не может помочь своему брату Александру справиться с пагубными привычками.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.