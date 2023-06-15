Стецуренко победил Сподаренко на Кубке стран ШОС

Чемпион Европы по кикбоксингу Александр Стецуренко победил белоруса Максима Сподаренко на Кубке стран ШОС.

Стецуренко одержал победу единогласным решением судей.

В главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с опытным Хаофенг Таном из Китая.

40-летний Стецуренко — многократный чемпион России и Европы, бывший боец Glory и чемпион TNA с рекордом из более ста боев по профессиональному кикбоксингу. 31-летний Сподаренко — обладатель Кубка Мира WAKO, действующий боец лиг RCC Fair Fight и RAGE Arena.