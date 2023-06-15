Представитель Кыргызстана Улуу взял Кубок стран ШОС в весовой категории 71 кг

Представитель Кыргызстана Жанибек Улуу выиграл Кубок стран ШОС в весовой категории 71 кг.

В финале Улуу в первом раунде нокаутировал Абумуслима Одинаева из Таджикистана.

Жанибек Улуу — чемпион мира по тайскому боксу, 2-х кратный чемпион Азии по тайскому боксу, чемпион Азии по кикбоксингу. На его счету 41 победа и 8 поражений. Одинаев — трехкратный чемпион Таджикистана по кикбоксингу и чемпион страны по тайскому боксу.

В главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с опытным Хаофенг Таном из Китая.