Макгрегор обвиняется в изнасиловании на матче финала НБА

Боец UFC Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании на матче финала НБА между «Денвером» и «Майами» (95:108, четвертая игра), который прошел 10 июня, сообщает TMZ.

По данным источника, сразу после игры в полицию обратилась девушка, которая рассказала о принудительном сексуальном контакте с Макгрегором. По ее словам, ирландский боец с помощью своей охраны запер девушку в мужском туалете и принудил к оральному сексу.

Затем жертва сумела ударить Макгрегора локтем в живот и вырвалась из туалета, когда Конор хотел ее изнасиловать. Представители бойца опровергли обвинения.

«Майами» выступили с заявлением после данных обвинений: «Мы знаем об этом и проводим полное расследование. До результатов мы воздержимся от дальнейших комментариев».

UFC также заявил, что продолжит собирать дополнительные подробности об инциденте.