Стало известно, из-за какой проблемы со здоровьем Льюис снялся с боя против Спивака

Американский боец тяжелого веса Деррик Льюис отказался выходить в клетку против представителя Молдавии Сергея Спивака из-за проблем с желудком.

Об этом сообщает врач UFC Джефф Дэвидсон, на слова которого ссылается MMA Junkie. По информации источника, Льюиса госпитализировали с проблемой желудка, но впоследствии боец избавился от проблем и был выписан из больницы.

Бой Льюиса и Спивака возглавлял турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Об отмене поединка стало известно за несколько часов до его начала. После этого главным событием вечера стала встреча Иона Куцелабы и Кеннеди Нзечукву.