Чендлер: «Я часто писаю после боя кровью. После одного поединка у меня даже была зеленая моча»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер рассказал о своем состоянии после поединка с Дастином Порье на UFC 281.

«Сейчас я хорошо себя чувствую, обычно у меня все быстро заживает, — сказал Чендлер на YouTube-канале Bussin' With The Boys. — Делаю маски для лица, каждый день в барокамере, делаю инфракрасную терапию, сауна, ледяные ванны, куча всяких противовоспалительной терапии, куркумы. На следующее утро после боя я чихнул, и все мои мыщцы заболели. Все тело изношено и побито от постоянных киков, панчей, взрывов. Шея болит, челюсть, пресс болит.

Писаю кровью, что норма для меня. После таких 15 жестких минут кровь в моче — это нормально, бодрячком. Боли нет, просто моча красная. Как-то она у меня была после одного боя зеленой. Я спрашивал кучу врачей и медицинских профессионалов, они не понимали, в чем дело » .