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Сегодня, 19:18

Чендлер: «Я часто писаю после боя кровью. После одного поединка у меня даже была зеленая моча»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер рассказал о своем состоянии после поединка с Дастином Порье на UFC 281.

«Сейчас я хорошо себя чувствую, обычно у меня все быстро заживает, — сказал Чендлер на YouTube-канале Bussin' With The Boys. — Делаю маски для лица, каждый день в барокамере, делаю инфракрасную терапию, сауна, ледяные ванны, куча всяких противовоспалительной терапии, куркумы. На следующее утро после боя я чихнул, и все мои мыщцы заболели. Все тело изношено и побито от постоянных киков, панчей, взрывов. Шея болит, челюсть, пресс болит.

Писаю кровью, что норма для меня. После таких 15 жестких минут кровь в моче — это нормально, бодрячком. Боли нет, просто моча красная. Как-то она у меня была после одного боя зеленой. Я спрашивал кучу врачей и медицинских профессионалов, они не понимали, в чем дело».

12 ноября Чендлер проиграл Порье удушающим приемом в 3-м раунде на UFC 281 в Нью-Йорке.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
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