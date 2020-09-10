Стали известны результаты взвешивания Харитонова и Уильямса

В Москве прошло взвешивание Сергея Харитонова и Дэнни Уильямса перед боем по правилам бокса, который пройдет 11 сентября в Химках.

40-летний Харитонов показал на весах 127 кг, 47-летний Уильямс — 113 кг.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.