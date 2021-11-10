Средневес UFC Веттори назвал бойца, способного доставить Махачеву много проблем

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе итальянец Марвин Веттори считает, что у топового легковеса UFC россиянина Ислама Махачева могут возникнуть трудности в поединке с Бенеилом Дариушем.

«Ислам — отличный парень, и однажды мне довелось потренироваться с ним в Вегасе, — заявил итальянец в интервью Майку Свику. — Он чертовски хороший боец, и в этом нет никаких сомнений, но я знаю одного парня, который доставит ему много проблем.

Не знаю, хочется ли мне увидеть этот бой сейчас, или лучше, когда кто-то из них станет чемпионом, но этот парень — мой товарищ по команде Бенеил Дариуш. Это будет сумасшедший бой, и я с нетерпением жду их встречи в октагоне.

Повторюсь, что парень [Махачев] — чертовски хороший боец. Уровень грэпплинга этих ребят из Дагестана на высочайшем уровне. Они — звери. Вам уже известно, что вас ждет, но вы не можете это остановить".

В настоящее время Махачев занимает 4-ю строчку в рейтинге легковесов UFC. На его счету 21 победа и 1 поражение.

Дариуш (21-4-1) занимает 3-е место в рейтинге легковесов.