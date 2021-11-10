Алджамейн Стерлинг возмущен тем, что Петр Ян опередил его в рейтинге лучших бойцов от ESPN

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг возмущен тем, что временный чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян опередил его в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий от ESPN.

«Ржу до усрачки! Ему [Петру Яну] и Ти Джею понадобилось 25 минут, чтобы победить Кори Сэндхагена, которого я победил за 88 секунд. Каким-то образом «временный чемпион» занимает 7-е место в рейтинге P4P. Комитет, составляющий рейтинг, — это посмешище!», — написал Стерлинг в Twitter.

Lmaoo him and TJ take 25min to win over an opponent I beat in 88 seconds. Somehow the «temporary champ» is ranked 7th ? The ranking committee is a joke! https://t.co/qQjQdEEjvg — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) November 10, 2021

Стерлинг стал чемпионом UFC в легчайшем весе в марте 2021 года, одержав победу над Яном благодаря дисквалификации россиянина за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову в 4-м раунде.

На счету 28-летнего Яна 16 побед и 2 поражения. У 32-летнего Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.

Титульный матч-реванш между ними должен состояться в начале следующего года.