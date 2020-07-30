«Спустя два года с третьей попытки этот бой все-таки состоится». Магомедшарипов ждет поединка с Родригесом

Российский боец Забит Магомедшарипов проведет поединок против представителя Мексики Яира Родригеса на турнире UFC 29 августа.

— Спустя два года с третьей попытки этот бой все-таки состоится, — написал Магомедшарипов в Instagram.

Первоначально поединок должен был пройти 8 сентября 2018 года, но не состоялся из-за травмы Родригеса.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. В активе 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.