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«Спустя два года с третьей попытки этот бой все-таки состоится». Магомедшарипов ждет поединка с Родригесом

23:14
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Российский боец Забит Магомедшарипов проведет поединок против представителя Мексики Яира Родригеса на турнире UFC 29 августа.

— Спустя два года с третьей попытки этот бой все-таки состоится, — написал Магомедшарипов в Instagram.

Первоначально поединок должен был пройти 8 сентября 2018 года, но не состоялся из-за травмы Родригеса.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. В активе 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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