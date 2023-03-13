Спарринг-партнер Яна: «Мераб дышал подозрительно. Что-то использовал? Может быть»

Спарринг-партнер Петра Яна и чемпион MMA Series Саид Хатиев поделился мнением о выносливости Мераба Двалишвили.

«Плюс Мераба в этом бою в том, что он смог навязать свою игру, тактику, — сказал Хатиев «СЭ». — Но я удивился тому, как он дышал. Потому что Петя дышит очень хорошо, у него с функционалом вообще проблем не было. А тут я смотрю — Петя в середине боя уже тяжело дышит. А Мераб все пять раундов дышал как-то подозрительно. Слишком он хорош был в кардио. То ли у него супертренер какой-то, который по кардио его подогнал, то ли еще что-то. Я не хочу сейчас осуждать, но кардио у него на таком подозрительном уровне.

Что-то использовал? Все может быть, мы же не знаем ничего. Я не утверждаю и не осуждаю кого-то. Может, он так подготовился, чтобы у него кардио было на уровне. Но пять раундов в таком темпе… Ты же бой сам смотрел, прекрасно видел, что там он постоянно пер только. 49 попыток [тейкдаунов], но из них больше половины у него не получилось сделать, а это отнимает же силы. Человек в поздних раундах рано или поздно устает. Это его не останавливало».

Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.