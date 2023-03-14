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Гаджиев раскритиковал бойцов из команды Емельяненко: «Парни, Федор ушел, давайте поживее»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights высказался о поражении Валентина Молдавского от Линтона Вассела, раскритиковав бойцов из команды легендарного Федора Емельяненко за слабую медийную активность.

«Вообще мало было слышно Валентина в последнее время. Как он мотивирован? В какой форме? Это всегда было присуще команде Федора — эта информационная закрытость, — сказал Гаджиев на YouTube-канале Kamil Time. — Вот честно, я в последнее время не следил за Молдавским. Даже в информационной повестке ничего о нем слышно не было. Поэтому я этот бой не ждал на фоне того, что есть Гран-при, в котором дерется Усман и Шаблий с Тофиком. Молдавский дерется — и дерется, честно. Проиграл — ну плохо. В конце концов, ничего страшного. Век тяжей довольно долгий, поэтому Валя еще сможет вернуться на победную полосу. Это я так, резюмируя».

«Повторюсь, а кому есть до этого какое дело? Почему ничего не происходит вокруг Валентина Молдавского? Куда, в первую очередь, смотрит он сам, его команда, СМИ? Ребята, пользуясь случаем, к команде Fedor Team обращаюсь: сейчас, когда Федор ушел, парни, давайте поживее. Все мы давно поняли, что ММА — это не просто бои, не просто спорт. Нужно создавать определенную движуху. Сейчас скажут: «вот, зачем нам эта клоунада?», и все такое. Почему клоунада? Просто посмотрите, как живо себя ведут другие парни, которые в этой же теме находятся. Просто для примера Умар Нурмагомедов — ни разу не клоун. Как он быстро подхватил! Как только выиграл Мераб, Умар сразу в информационной повестке, и это сразу обсуждается. Поэтому, парни, давайте поживее. Ваш очень высокий спортивный уровень позволяет вам делать громкие заявления. Не забывайте их делать».

Молдавский, представляющий команду Fedor Team, нокаутом в первом раунде уступил Васселлу на турнире Bellator 292, который проходил в ночь на 11 марта в США.

Камил Гаджиев
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