Двалишвили: «Подерусь со Стерлингом, если мне заплатят 10 миллиардов долларов»
Двалишвили рассказал, на каких условиях готов подраться со Стерлингом
Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, на каких условиях он готов подраться со своим другом и спарринг-партнером Алджамейном Стерлингом.
— Генри Сехудо сказал, что хочет, чтобы вы были запасным на его бой с Алджо. Если что-то случится, и Алджо снимется, готовы ли вы будете выйти на замену, или это для вас это неловко?
— Это будет неловко, Алджо так и так выйдет на бой. А если они хотят, чтобы я дрался с Алджо, им придется заплатить 10 миллиардов долларов — тогда да, я буду готов. А так — я уверен, что Алджо выйдет на бой, вопрос — выйдет ли Генри, — сказал боец на шоу The MMA Hour.
В ночь на 12 марта Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением в главном бою вечера UFC Las Vegas. Грузинский боец идет на 9 победах подряд.
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