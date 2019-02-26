Спарринг-партнер Макргегора о дисквалификации: "По крайней мере, я врезал Хабибу пару раз"

Боец ММА, спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэннис - о своей дисквалификации. Он был отстранен на семь месяцев за участие в драке после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

- Дисквалификация на семь месяцев и 7500 долларов штрафа за самозащиту - имеем что имеем. К черту, по крайней мере, я ему врезал пару раз, написал спортсмен в Твиттере.

Спортсмен, выступающий в Bellator, также был оштрафован на 7500 долларов. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Дисквалификация будет отсчитываться со дня проведения турнира.

Именно на Дэнниса прыгнул Хабиб Нурмагомедов после боя. Ранее были дисквалифицированы участники поединка, а также представители их команд. Так, Хабиб получил девять месяцев дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа, Конор – шесть месяцев и 50 тысяч.

Кроме того, Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов и получили гол дисквалификации и 25 тысяч долларов штрафа.