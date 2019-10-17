Спарринг-партнер Фергюсона считает, что Хабибу будет трудно в бою с американцем

Спарринг-партнер бойца UFC Тони Фергюсона Джереми Стивенс назвал 35-летнего американца одним из самых сильных бойцов в борьбе, сообщает RT.

— У Хабиба нет стойки, чтобы ввязываться в драку с Тони, — цитирует RT слова Стивенса в интервью YouTube-каналу Хелен Йи. — Считаю, в поединке с Фергюсоном ему не удастся сделать то, что он делал с Конором. Фергюсон очень легок в движении, это совсем другой боец. Надеюсь, Тони скоро вернется в октагон. Жду, когда переговоры по его поединку с Хабибом завершатся. Я боролся с Тони и могу сказать, что он один из самых сильных бойцов в этом аспекте. Он в состоянии демонстрировать необычные приемы.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения.