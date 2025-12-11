Союз ММА России и Школа спорта Кости Цзю подписали соглашение о сотрудничестве

Союз ММА России и Школа спорта чемпиона мира по боксу Кости Цзю заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба Союза ММА.

Партнерство предполагает проведение совместных учебно-тренировочных сборов, мастер-классов с участием специалистов школы Цзю и Союза ММА России для бойцов и тренеров, а также методическую поддержку в области ММА, ОФП и бокса.

«Для меня большая честь сотрудничать с Союзом ММА России. Российские бойцы всегда славились своей мощью, волей к победе и выдающимся мастерством. Мне как человеку, посвятившему жизнь единоборствам, близки их ценности. Я верю, что знания и методики, которые мы наработали за годы, помогут бойцам ММА стать еще более универсальными и неуязвимыми. Я смотрю на это партнерство с большим энтузиазмом и готов делиться всем, что знаю сам», — заявил Костя Цзю.

Вице-президент Союза ММА России Владимир Дончак отметил, что соглашение является новым шагом в повышении профессионального уровня российских бойцов ММА. По его словам, опыт школы Цзю в подготовке бойцов высочайшего класса бесценен для отечественного спорта.