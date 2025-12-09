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Андрей Корешков — Петр Недзельский: дата боя на турнире SFC 12

Андрей Корешков и Петр Недзельский проведут поединок на турнире SFC 12 13 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Корешков.
Фото AFP

Российский боец Андрей Корешков проведет поединок с поляком Петром Недзельским на турнире SFC 12 в субботу, 13 декабря. Вечер ММА пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало шоу — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию боя можно смотреть на телеканале «Матч! Боец». В Омске турнир покажут на местном телеканале «12».

На счету Корешкова в смешанных единоборствах — 28 побед и шесть поражений. Последний бой Андрей провел в апреле 2025 года против Джейсона Джексона на турнире PFL World Tournament 1. В этом поединке россиянин проиграл техническим сабмишном во втором раунде.

Недзельский провел в ММА 29 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Петр в последний раз выходил в октагон в сентябре этого года на турнире King's Arena 1, где победил Георгия Эсиаву единогласным решением судей.

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Андрей Корешков
Петр Недзельский
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