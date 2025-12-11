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Шаблий рассказал, когда может провести следующий бой в PFL

Анастасия Пилипенко

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий рассказал, когда может провести следующий бой в PFL.

«Все хотят видеть меня в клетке, вижу, как возрастает интерес. Я не дрался с сентября 2024 года. У меня были предложения выступить в октябре, ноябре и декабре. Сейчас есть возможность подраться в марте на турнире PFL в Испании», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Шаблий не выступал с сентября 2024 года. На турнире PFL в Сан-Диего он проиграл единогласным судейским решением в финале Гран-при соотечественнику Умару Нурмагомедову.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Александр Шаблий
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