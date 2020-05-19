Состояние отца Хабиба ухудшилось

Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Врачам пришлось подключить его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, — прим. «СЭ»). Несколько дней назад Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом. Сейчас отец Хабиба находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей.