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Состояние отца Хабиба ухудшилось

15:51
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Врачам пришлось подключить его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, — прим. «СЭ»). Несколько дней назад Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом. Сейчас отец Хабиба находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей.

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