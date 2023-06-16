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Сегодня, 03:50

Слипенко ответил на критику Туменова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко ответил на критику Альберта Туменова.

«Они все так говорят. И Устар (Гаджидаудов) тоже говорит, что у него лучше борьба, лучше ударная техника. Но почему-то чемпион я, а они не чемпионы. Поэтому вопрос отпадает. Пускай они так дальше думают, а мы будем удивлять в бою. После боя мои соперники всегда меняют свое мнение.

Туменов и Мамашов раскручивали свой бой, говорили на пресс-конференции, что именно им достанется бонус вечера. Еще что-то, а показали далеко не бой на бонус. Была проведена тактически грамотная работа. Можно было просто сказать: «Мы покажем хороший класс в ударной технике». И не более. Устраивать кровавую бойню они не собирались. Это точно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Слипенко.

На счету Туменова 23 победы и 4 поражения. В активе Слипенко 16 побед и 4 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-otvetil-na-kritiku-tumenova-258991/
ММА
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