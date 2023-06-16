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Сегодня, 04:05

Раисов дал прогноз на бой Вартаняна против Резникова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Юсуф Раисов дал прогноз на бой Эдуард Вартаняна против Артема Резникова.

«С Артемом у меня нет никаких отношений. Ни плохих, ни хороших. Все видели нашу общую пресс-конференцию, и в тот вечер мы пожали друг другу руки. Я никогда не играл в эти игры. В то время у меня была своя правда, которую я высказывал. Мы пожали руки, и вся неприязнь, которая у меня была, исчезла. Я уважаю всех, кто усердно тренируется.

С Эдиком у нас товарищеские отношения, но мы не друзья. Может, будем ими после завершения карьеры. Я его уважаю. И моих симпатий больше на его стороне. Артему и Эдику желаю обойтись без травм. Оба парня дошли до финала. Желаю им хорошего поединка.

Резников хорошо делает «север-юг», но для меня будет сюрпризом, если он сделает этот прием Эдику. Артем сейчас на таком уровне, когда его все изучают. Я сам чувствую это по себе с 2018 года. Резников выиграл у очень хороших бойцов, поэтому его начали изучать. Уверен, что Вартанян знает коронку Артема. Поэтому я буду удивлен, если Резников его проведет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Раисова.

Вартанян и Резников проведут бой в турнире ACA 159. Турнир состоится 16 июня в Сочи.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-budu-udivlen-esli-reznikov-pobedit-vartanyana-priemom-sever-yug-258997/
ММА
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