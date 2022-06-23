Пьер Нарцисс должен был провести бой в лиге «Наше Дело»

Певец Пьер Нарцисс должен был провести бой в поп-ММА организации «Наше Дело», но артист скончался в день боя. Об этом рассказал глава промоушена Артур Арутюнян.

Нарцисс умер в возрасте 45 лет в Москве.

«Сегодня в нашем карде должен был выступить Пьер Нарцисс, но случилось горе, — сказал Арутюнян «СЭ». — Выражаю соболезнования от себя и промоушена «Наше Дело» семье Пьера. Мы думали, что он проведет бой в «Нашем Деле».

«Пьер пришел к нам на пресс-конференцию 11 июня. Он был в нормальном состоянии, готовился к бою. 3-4 дня назад он попал в больницу, мы с ним созванивались, и тогда Пьер сказал: «Я отлежусь несколько дней, я вас не подведу, выйду в клетку». Но сегодня он скончался».