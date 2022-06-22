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Сегодня, 14:10

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пьер Нарцисс.
Фото Global Look Press

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в Москве в возрасте 45 лет, сообщила его жена Валерия Калачева.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева в соцсетях.

ТАСС сообщает, что причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные подагрой.

Нарцисс в 1990-е годы переехал в Россию из Камеруна. В 1998 году он прошел кастинг на эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — там артист появляется в роли сопровождающего абиссинского принца слуги.

Его музыкальная карьера началась благодаря участию в реалити-шоу «Фабрика звезд-2», на которое он попал в 2002 году. Его главные хиты — «Целуй-целуй» и «Шоколадный заяц».

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