Имаилов о бое со Шлеменко: «Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде»

Российский боец Магомед Исмаилов выразил пожелание, чтобы его бой с Александром Шлеменко продлился больше половины дистанции, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его выносливости.

«Проблем с духом и характером у меня нет. Меня можно остановить, когда я засну, а до тех пор я буду драться. Хорошо. Что я хочу сказать. Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде. Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух. Будем исходить из того, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах. И потом мы посмотрим по поводу духа и характера, и все это обсудим после боя», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко должны встретиться в октагоне в августе этого года в главном событии турнира RCC 12 в Екатеринбурге.

Первый поединок этих бойцов, прошедший в октябре 2018 года, завершился ничьей раздельным решением судей.