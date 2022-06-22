Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:30

Имаилов о бое со Шлеменко: «Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде»

Магомед Исмаилов выразил надежду, что бой со Шлеменко не закончится в первом раунде
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Магомед Исмаилов выразил пожелание, чтобы его бой с Александром Шлеменко продлился больше половины дистанции, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его выносливости.

«Проблем с духом и характером у меня нет. Меня можно остановить, когда я засну, а до тех пор я буду драться. Хорошо. Что я хочу сказать. Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде. Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух. Будем исходить из того, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах. И потом мы посмотрим по поводу духа и характера, и все это обсудим после боя», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко должны встретиться в октагоне в августе этого года в главном событии турнира RCC 12 в Екатеринбурге.

Первый поединок этих бойцов, прошедший в октябре 2018 года, завершился ничьей раздельным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomed-ismailov-budem-nadeyatsya-cto-slemenko-vyderzit-moi-natisk-v-startovyx-raundax-41356/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
1
0
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Исмаилов: «Раскатаю Кудряшова в ринге, если дело дойдет до боя»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости