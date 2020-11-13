Скандальный боец Дацик вышел на свободу
15:35
Российский боец ММА Вячеслав Дацик освободился из колонии в Ленинградской области.
39-летний спортсмен опубликовал у себя в Instagram фотографию с женой.
«Первое фото после освобождения», — подписал пост Дацик.
Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.