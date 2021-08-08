Сирил Ган: «Готов вернуться в конце года»
09:43
Новый временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган рассказал, когда готов провести следующий бой.
«Готов вернуться в конце года где-то. Сейчас у меня ожидается второй ребенок, я хочу отдохнуть несколько месяцев, посмотрим, что будет дальше», — сказал Ган на послематчевой пресс-конференции.
Ган нокаутировал Льюиса в 3-м раунде главного боя на UFC 265 и стал временным чемпионом в тяжелом весе.
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