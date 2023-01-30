Сидельников считает, что проведение боя Емельяненко — Пол зависит от желания россиянина

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников не исключил вариант проведения поединка по правилам бокса между Федором Емельяненко и Джейком Полом.

«Я ничего об этом не слышал. Все упирается в желание Федора. Если условия ему подойдут, почему нет? Об этом шел разговор, но только не с Джейком Полом, а с Роем Джонсом. У Емельяненко заканчивается контракт с Bellator, и если будет хорошее предложение по боксу с Джейком Полом, это здорово», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 5 февраля в турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проведет прощальный бой против Райана Бейдера.

Ранее менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен в интервью «СЭ» заявил, что российский боец может попробовать силы в боксе.