Махачев считает, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки его поединка против Волкановски

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки его поединка против Александра Волкановски.

«Вижу, что не такая большая раскрутка, — сказал боец в интервью Rsport. — У Уайта самого большие проблемы, он ей внимания много не уделяет. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его. А в плане платных трансляций (PPV) — да, можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Турне можно было организовать по миру, в Америке конференцию сделать».

Поединок Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.