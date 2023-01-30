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Махачев — о раскрутке боя с Волкановски со стороны UFC: «Можно было сделать больше, турне по миру провести»

Махачев считает, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки его поединка против Волкановски
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки его поединка против Александра Волкановски.

«Вижу, что не такая большая раскрутка, — сказал боец в интервью Rsport. — У Уайта самого большие проблемы, он ей внимания много не уделяет. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его. А в плане платных трансляций (PPV) — да, можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Турне можно было организовать по миру, в Америке конференцию сделать».

Поединок Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.

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