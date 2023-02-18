Кавалари госпитализировали после поражения нокаутом от Романкевича

Экс-чемпиона Glory бразильца Сауло Кавалари госпитализировали после поражения нокаутом от Петра Романкевича. Боец получил различные переломы.

«Перелом всех стенок левой верхней челюстной пазухи, скуловой дуги и перелом наружной стенки левой орбиты со смещением отломков. Закрытый перелом кисти, головки пятой пястной кости левой кисти со смещением отломков», — сообщили «СЭ» представители команды Кавалари.

Кавалари уступил Романкевичу нокаутом на турнире ФКР ПРО 3, который проходил 17 февраля в Минске.