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Сегодня, 03:55

Кавалари госпитализировали после поражения нокаутом от Романкевича

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпиона Glory бразильца Сауло Кавалари госпитализировали после поражения нокаутом от Петра Романкевича. Боец получил различные переломы.

«Перелом всех стенок левой верхней челюстной пазухи, скуловой дуги и перелом наружной стенки левой орбиты со смещением отломков. Закрытый перелом кисти, головки пятой пястной кости левой кисти со смещением отломков», — сообщили «СЭ» представители команды Кавалари.

Кавалари уступил Романкевичу нокаутом на турнире ФКР ПРО 3, который проходил 17 февраля в Минске.

Петр Романкевич. Романкевич коленом в голову нокаутировал Кавалари
ММА
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