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Сегодня, 16:18

Сидельников прокомментировал обновленный рейтинг тяжеловесов UFС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец Fedor Team Кирилл Сидельников прокомментировал обновленный рейтинг тяжеловесов UFС, который возглавил россиянин Сергей Павлович.

«Я не думаю, что Павлович столкнется с ситуацией, которая была у Магомеда Анкалаева. Медийная часть Магомеда находится на довольно низком уровне. Из-за этого он не интересен UFC. Сергей Павлович, конечно, тоже не сильно пиарится, но старается. Он бросает вызовы, побеждает нокаутами, потому и становится интересен как бойцам, так и зрителям. Я не удивлюсь, если Стипе Миочич слетит перед поединком с Джоном Джонсом, а Павлович выйдет ему на замену. Это грамотный ход, чтобы организовать чемпионский бой между Джонсом и Павловичем. Для этого Сергея и подняли на первую строчку, чтобы потом никто не говорил о том, что Павлович не заслужил право драться за титул», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

Сергей Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Всего он провел 20 поединков в ММА, одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.

31-летний россиянин провел свой последний бой 22 апреля 2023 года, тогда он нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде в турнире UFC Fight Night 222.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-pavlovicha-postavili-na-pervoe-mesto-chtoby-on-mog-zamenit-miochicha-v-boyu-s-dzhonsom-263536/
Сергей Павлович
UFC
ММА
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