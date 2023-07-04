Артем Резников продолжит выступать в ACA

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что казахстанский боец Артем Резников продолжит выступать в промоушене.

«Резников получил и подписал новый контакт от ACA на четыре поединка и продолжит выступать в нашей организации», — заявил Яценко.

31-летний Резников занимает третье место в рейтинге ACA в легкой весовой категории. Боец выступает в лиге с 2019 года, он провел 6 боев в организации и одержал 5 побед.

В своем последнем поединке Резников уступил Эдуарду Вартаняну в финале «Гран-при» ACA.