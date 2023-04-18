Чарльз Оливейра рассказал, почему снялся с боя с Дариушем

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) сообщил, что его поединок с Бенилом Дариушем (24-4) будет перенесен на более поздний срок.

«Я не мог тренироваться, я получил травму во время тренировки по борьбе, — приводит слова Оливейры MMA Fighting. — Я пытался тренироваться, я пытался сделать все, что мог, но, к сожалению, пришлось сняться с боя. Я хотел подраться на этом турнире, потому что там будут выступать два других моих товарища по команде. Я буду продолжать работать и оставаться сосредоточенным.

Мне придется сделать паузу на несколько дней, чтобы вскоре вернуться к тренировкам, а затем мы перенесем бой. Я скоро вернусь к тренировкам. У меня была небольшая травма, и я решил сняться с боя, чтобы не драться травмированным. Мы уже однажды совершили эту ошибку, и я не хотел делать ее снова... Я делаю один шаг назад, чтобы сделать три шага вперед».

Оливейра и Дариуш должны были подраться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, однако бразилец получил травму плеча. Поединок должен состояться 10 июня на UFC 289.