«Могу свернуть горы ударом с правой руки». Чимаев назвал себя лучшим бойцом на свете
Чимаев назвал себя лучшим бойцом на свете
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал предстоящий бой против бразильца Гилберта Бернса, назвав себя лучшим бойцом на свете.
«Я чемпион, я король, я лучший [боец] на свете, и я буду крушить всех. Никто не сравнится со мной, — сказал Чимаев во время тренировки в видео, размещенном на YouTube-канале BlockAccess. — Они слишком медленные, тренер, как бойцы, они слишком слабые, тренер. Я слишком силен для них, слишком быстр, тренер. У меня безлимитная выносливость, и я могу свернуть горы ударом с правой руки».
Чимаев и Бернс сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.
На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.
Новости