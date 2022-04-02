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Сегодня, 11:43

«Могу свернуть горы ударом с правой руки». Чимаев назвал себя лучшим бойцом на свете

Чимаев назвал себя лучшим бойцом на свете
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал предстоящий бой против бразильца Гилберта Бернса, назвав себя лучшим бойцом на свете.

«Я чемпион, я король, я лучший [боец] на свете, и я буду крушить всех. Никто не сравнится со мной, — сказал Чимаев во время тренировки в видео, размещенном на YouTube-канале BlockAccess. — Они слишком медленные, тренер, как бойцы, они слишком слабые, тренер. Я слишком силен для них, слишком быстр, тренер. У меня безлимитная выносливость, и я могу свернуть горы ударом с правой руки».

Чимаев и Бернс сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.

Хамзат Чимаев
UFC
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