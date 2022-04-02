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Сегодня, 12:12

Хабиб Нурмагомедов пригласил Генри Сехудо в Дагестан ради благородного дела

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото «СЭ»

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего чемпиона UFC в двух весах, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо в Дагестан.

«Мы можем устроить семинар, понимаешь? Что-то вроде семинара по вольной борьбе, ММА. Будем фотографироваться, дадим детям хорошую энергию, понимаешь? Мы поедем в мою деревню. Когда тебе было бы удобно?», — сказал Хабиб Сехудо (видео беседы доступно в соцсетях Сехудо).

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года, Нурмагомедов удушающим приемом выиграл у американца Джастина Гэтжи и прямо в клетке объявил о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов
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