Хабиб Нурмагомедов пригласил Генри Сехудо в Дагестан ради благородного дела

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего чемпиона UFC в двух весах, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо в Дагестан.

«Мы можем устроить семинар, понимаешь? Что-то вроде семинара по вольной борьбе, ММА. Будем фотографироваться, дадим детям хорошую энергию, понимаешь? Мы поедем в мою деревню. Когда тебе было бы удобно?», — сказал Хабиб Сехудо (видео беседы доступно в соцсетях Сехудо).

Just ? talk with the ?. ??? pic.twitter.com/ntg76zThrL — Henry Cejudo (@HenryCejudo) April 2, 2022

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года, Нурмагомедов удушающим приемом выиграл у американца Джастина Гэтжи и прямо в клетке объявил о завершении карьеры.