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Сегодня, 08:27

На бойца ММА Магомедова завели дело о вымогательстве

Дело о вымогательстве возбудили в отношении бойца ММА Магомедова
Роман Шишов
Корреспондент
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Асхаб Магомедов.

На бойца ММА Асхаба Магомедова, который обвиняется в вымогательстве денег у подростка, завели уголовное дело.

«Мещанским межрайонным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 01.04.2022 возбуждено уголовное дело о вымогательстве по факту обращения несовершеннолетнего, которому в октябре 2021 года под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих последнего и его родственников в СМИ, были выдвинуты требования о передаче денежных средств в крупном размере», — приводит РЕН ТВ сообщение СК.

Магомедов был задердан в номере одного из отелей, сейчас с ним проводятся следственные действия. Теперь его повезут по адресам, где он прописан и где жил, будут проводить обыски. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Магомедова также заподозрили в драке на парковке. Спортсмен якобы незаконно проехал на парковку и сбил ограждение, после чего он развязал конфликт с работниками службы безопасности. В итоге его забрали в отделение, но его якобы выпустили оттуда, когда он показал удостоверение сотрудника ФСБ.

Сам боец в интервью Известиям заявил, что драки на парковке не было. По его словам, что эта история всплыла в СМИ спустя почти месяц из-за его участия в смертельном ДТП, которое произошло 6 мая.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/976514-delo-o-vymogatelstve-zaveli-na-boitsa-mma-magomedova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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