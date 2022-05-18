На бойца ММА Магомедова завели дело о вымогательстве

На бойца ММА Асхаба Магомедова, который обвиняется в вымогательстве денег у подростка, завели уголовное дело.

«Мещанским межрайонным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 01.04.2022 возбуждено уголовное дело о вымогательстве по факту обращения несовершеннолетнего, которому в октябре 2021 года под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих последнего и его родственников в СМИ, были выдвинуты требования о передаче денежных средств в крупном размере», — приводит РЕН ТВ сообщение СК.

Магомедов был задердан в номере одного из отелей, сейчас с ним проводятся следственные действия. Теперь его повезут по адресам, где он прописан и где жил, будут проводить обыски. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Магомедова также заподозрили в драке на парковке. Спортсмен якобы незаконно проехал на парковку и сбил ограждение, после чего он развязал конфликт с работниками службы безопасности. В итоге его забрали в отделение, но его якобы выпустили оттуда, когда он показал удостоверение сотрудника ФСБ.

Сам боец в интервью Известиям заявил, что драки на парковке не было. По его словам, что эта история всплыла в СМИ спустя почти месяц из-за его участия в смертельном ДТП, которое произошло 6 мая.