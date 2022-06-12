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Прохазка признался, что он говорил Тейшейре во время боя

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) рассказал, что он говорил Гловеру Тейшейре (33-8) в моменте, когда бразилец занял позицию сверху и контролировал его.

«Да, я разговаривал с Гловером, — сказал чешский боец на пресс-конференции после турнира. — Я говорил ему: «Неплохо, неплохо, но это тебе не поможет». Я хотел показать ему, что его грэпплинг не представляет для меня опасности, что у него не хватит сил, чтобы прикончить меня. Тем не менее у него достаточно сил, чтобы пошатнуть меня (смеется). На самом деле это было плохое положение, и как только я начал улыбаться, он рассек мою бровь. Тогда я сказал себе: «Ладно, сейчас не время развлекаться».

Когда я дерусь с бойцами и вижу, что они сфокусированы на мне, я начинаю с ними разговаривать. Мне нравится играть с ними в интеллектуальные игры, показывать, что у них нет ничего, что может меня поразить. Так я забираю их силу и обращаю ее против них же самих".

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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