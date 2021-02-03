Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Штырков подписал долгосрочный контраст с АСА

10:29
Теги:

Российский боец Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» подписал долгосрочный контраст с АСА, информирует пресс-служба команды 3 февраля. Соглашение рассчитано на три боя. Когда состоится следующий бой Уральского Халка в организации, еще неизвестно.

32-летний Штырков получил приглашение от менеджмента лиги после боя с Магомедом Исмаиловым, который стал главным событием АСА 115. Уральский Халк будет выступать в полутяжелом дивизионе (до 93 кг).

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир