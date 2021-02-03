Штырков подписал долгосрочный контраст с АСА

Российский боец Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» подписал долгосрочный контраст с АСА, информирует пресс-служба команды 3 февраля. Соглашение рассчитано на три боя. Когда состоится следующий бой Уральского Халка в организации, еще неизвестно.

32-летний Штырков получил приглашение от менеджмента лиги после боя с Магомедом Исмаиловым, который стал главным событием АСА 115. Уральский Халк будет выступать в полутяжелом дивизионе (до 93 кг).