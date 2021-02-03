Волков объяснил, почему карате нельзя называть дребеденью

Российский боец-тяжеловес UFC Александр Волков (32-8) рассказал «СЭ», почему карате — хорошая база для смешанных единоборств.

— Олег Тактаров в одном из своих эфиров вспомнил, как стоя аплодировал вашей победе над Вердумом и выразил респект за то, что вы смогли перестроиться с «нечеловечекой формы ударки» — то есть с карате — на человеческую. Ну и назвал карате дребеденью. Объясните, почему карате — не дребедень, и чем карате помогает в ММА.

— Карате — это очень круто, я до сих пор его использую. Не могу сказать, что сейчас занимаюсь каким-то другим видом спорта, для меня это все — карате. По большому счету, когда карате закладывалось — это и было единоборство, в котором можно было все: и бросить, и добить, и сделать болевой, и укусить даже. Но сейчас карате заточено под какие-то определенные правила в зависимости от Федерации. Но сама философия карате включает в себя смешанные единоборства. Знаю, что многие каратисты эту философию поддерживают, понимают, что одними правилами татами единоборства не заканчиваются, что есть и много других аспектов. Сейчас киокушин сильно развивается, там добавили броски, подсечки, это стало оцениваться высоко. Когда я занимался, этого в киокушин еще не было, но я занимался ашихара-карате, где броски были. Многие вещи из киокушин-бросков я делаю на тренировках. В боях пока не рискую их делать, но как-нибудь, может, получится.

Я понимаю тех, кто относится к карате скептически. Карате — вид спорта очень популярный, каратистов очень много, а когда кого-то много — качество падает. Можно наблюдать очень много каратистов со слабой техникой, но по ним нельзя оценивать все карате. Есть очень сильные ребята, которые отлично могли бы проявить себя в боях.

Для меня карате — это не то что бы техника, для меня это философия — как работать над собой, как проводить бои, дисциплина. Многие ребята из других видов единоборств в залах ведут себя бескультурно, ходят в обуви. Причем они не понимают, что это бескультурно, для них это нормально — пройтись в обуви. У каратистов не так — это уважение к старшим с самого-самого начала, не только по возрасту, но и старшим товарищам по весам и так далее, это уважение к залу. Благодаря этой дисциплине ты развиваешься как спортсмен, как боец. Карате — это больше, чем два удара руками и удар ногой.

Вот если взять пример из борьбы. Я долгое время занимался самбо, но то, как там выстроены тренировки — мне не подходит. У меня долго не было роста, когда я самбо занимался. Но как только начал заниматься БЖЖ, у меня начал появляться рост. Техники все похожи, но немножко по-другому объясняют, немножко другой подход, методика. И ты все схватываешь и понимаешь. То же самое с карате и тайским боксом — разные методики обучению. Но постепенно все приходят к тому, чтобы выступать или по ММА, или по голым кулакам (улыбается).

(Илья Андреев)